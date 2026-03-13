PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in dieser Woche im Stadtgebiet von Bad Bergzabern.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Dienstag, den 10.03.26, auf Mittwoch, den 11.03.26. Die Täter drangen hierbei gewaltsam in einen Friseursalon in der Kurtalstraße ein. Bei einer zweiten Tat im Zeitraum von Dienstag, den 10.03.26, bis Donnerstag, den 12.03.26, war eine Stoffhandlung in der Marktstraße Ziel der Einbrecher. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Geschäftsräume.

Bei den beiden Taten wurden Wertgegenstände in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Rufnummer 06343-93340, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K43@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 12:12

    POL-PDLD: Landau - Streit auf Wertstoffhof eskaliert

    Landau (ots) - Am 12. März 2026 luden zwei 36-jährige Personen gegen 13:42 Uhr Grünschnitt auf dem Wertstoffhof Landau in der Straße Im Hölzel ab. Dabei kam es zu einem Streit mit Mitarbeitern des Wertstoffhofs hinsichtlich enthaltenen Holzes im Grünschnitt. Im weiteren Verlauf kam es nach einer vorausgegangenen Beleidigung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Besuchern und den Mitarbeitern. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:32

    POL-PDLD: Verletzte Person bei fehlerhaftem Spurwechsel - Zeugenaufruf

    Wörth (ots) - Am 12.03.26 kam es gegen 17:35h zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der B10 von der Rheinbrücke in Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Wörth. Der bislang unbekannte Autofahrer wechselte die Fahrspur von links nach rechts und stieß dort mit dem auf gleicher Höhe fahrenden 56-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der 56-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren