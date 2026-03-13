Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in dieser Woche im Stadtgebiet von Bad Bergzabern.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Dienstag, den 10.03.26, auf Mittwoch, den 11.03.26. Die Täter drangen hierbei gewaltsam in einen Friseursalon in der Kurtalstraße ein. Bei einer zweiten Tat im Zeitraum von Dienstag, den 10.03.26, bis Donnerstag, den 12.03.26, war eine Stoffhandlung in der Marktstraße Ziel der Einbrecher. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Geschäftsräume.

Bei den beiden Taten wurden Wertgegenstände in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Rufnummer 06343-93340, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K43@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell