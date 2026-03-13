Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit auf Wertstoffhof eskaliert

Landau (ots)

Am 12. März 2026 luden zwei 36-jährige Personen gegen 13:42 Uhr Grünschnitt auf dem Wertstoffhof Landau in der Straße Im Hölzel ab. Dabei kam es zu einem Streit mit Mitarbeitern des Wertstoffhofs hinsichtlich enthaltenen Holzes im Grünschnitt. Im weiteren Verlauf kam es nach einer vorausgegangenen Beleidigung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Besuchern und den Mitarbeitern. Dabei wurden alle beteiligten Personen verletzt. Die beiden Mitarbeiter des Wertstoffhofs wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

