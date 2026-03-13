PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit auf Wertstoffhof eskaliert

Landau (ots)

Am 12. März 2026 luden zwei 36-jährige Personen gegen 13:42 Uhr Grünschnitt auf dem Wertstoffhof Landau in der Straße Im Hölzel ab. Dabei kam es zu einem Streit mit Mitarbeitern des Wertstoffhofs hinsichtlich enthaltenen Holzes im Grünschnitt. Im weiteren Verlauf kam es nach einer vorausgegangenen Beleidigung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Besuchern und den Mitarbeitern. Dabei wurden alle beteiligten Personen verletzt. Die beiden Mitarbeiter des Wertstoffhofs wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren