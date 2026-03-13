Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Person bei fehlerhaftem Spurwechsel - Zeugenaufruf

Wörth (ots)

Am 12.03.26 kam es gegen 17:35h zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der B10 von der Rheinbrücke in Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Wörth. Der bislang unbekannte Autofahrer wechselte die Fahrspur von links nach rechts und stieß dort mit dem auf gleicher Höhe fahrenden 56-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der 56-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271 / 92210 bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

