Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 12. März 2026, wurde um 00:38 Uhr ein 34-jähriger VW-Fahrer in der Eichbornstraße in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,12 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

