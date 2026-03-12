PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr wegen Krötenwanderung

St. Martin (ots)

Mit steigenden Temperaturen und vermehrten Niederschlägen beginnt im Bereich der Totenkopfstraße die jährliche Amphibienwanderung. Kröten machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern und müssen dabei häufig Straßen überqueren. Besonderen Schutz erfuhren die Tiere gestern Abend (11.03.2026) durch eine zufällig vorbeikommende Streife. Die Polizei ruft die Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht auf. Die Wanderung der Amphibien findet überwiegend in den Abend- und Nachtstunden statt. Für Autofahrer besteht die Gefahr, dass sie die Tiere oder die ehrenamtlichen Helfer, die die Amphibien sicher über die Straßen bringen, zu spät bemerken. Die Polizei Edenkoben appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, während der Amphibiensaison besonders aufmerksam zu fahren und Rücksicht auf die wandernden Tiere sowie die Helfer zu nehmen. Durch umsichtiges Verhalten können Unfälle vermieden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

