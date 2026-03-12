Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

B10/AS LD-Nord (ots)

Von Mittwoch (11.03.2026) auf Donnerstag (12.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 zwei Kontrollen durchgeführt, bei denen acht Lkw-Fahrer überprüft wurden. Während fünf Sattelkraftfahrzeuge berechtigt auf der B10 unterwegs waren, mussten drei Fahrer wenden, da sie keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr, und voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell