POL-PDLD: Lingenfeld - Sachbeschädigung an Fenster

Rheinzabern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (9./10.03.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht oder ...

mehr