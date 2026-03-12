PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Lingenfeld - Sachbeschädigung an Fenster

Lingenfeld (ots)

Gestern Morgen beschädigten bislang unbekannte Täter mit einem Stein das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Altspeyerer Straße. Ein Zeuge habe unmittelbar danach mehrere fußläufig flüchtende Personen gesehen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Germersheim per Email (pigermersheim@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der 07274 9580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDLD: Landau - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026, kam es gegen 15:25 Uhr auf der Zweibrücker Straße in Landau zu einem Verkehrsunfall. Eine 71 jährige Fahrerin eines Smart befuhr genannte Straße stadteinwärts und missachtete am Fußgängerüberweg zum Goethepark das Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge erfasste sie einen querenden 14 jährigen E Scooter Fahrer. ...

    POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

    Rheinzabern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (9./10.03.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht oder ...

