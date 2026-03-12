POL-PDLD: Lingenfeld - Sachbeschädigung an Fenster
Lingenfeld (ots)
Gestern Morgen beschädigten bislang unbekannte Täter mit einem Stein das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Altspeyerer Straße. Ein Zeuge habe unmittelbar danach mehrere fußläufig flüchtende Personen gesehen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Germersheim per Email (pigermersheim@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der 07274 9580 in Verbindung zu setzen.
