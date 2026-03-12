PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Paketdienstfahrzeug macht sich selbstständig

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Mittwoch vergaß ein 28-jähriger gegen 13:05h vermutlich in der Tabernae-Montanus-Straße, die elektronische Feststellbremse seines Kleintransporters zu betätigen. Infolge dessen rollte das Fahrzeug los und konnte erst durch eine angrenzende Mauer aufgehalten werden. Diese bezahlte ihren Einsatz mit erheblichem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:10

    POL-PDLD: Landau - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026, kam es gegen 15:25 Uhr auf der Zweibrücker Straße in Landau zu einem Verkehrsunfall. Eine 71 jährige Fahrerin eines Smart befuhr genannte Straße stadteinwärts und missachtete am Fußgängerüberweg zum Goethepark das Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge erfasste sie einen querenden 14 jährigen E Scooter Fahrer. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:34

    POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

    Rheinzabern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.03.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus wurden diverse Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht oder ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:09

    POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis, die Zweite

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Morgen des 10.3. wurde um 00:15h ein 38-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dieser verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, weshalb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: 06343-9334-1402 ...

    mehr
