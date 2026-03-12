POL-PDLD: Bad Bergzabern - Paketdienstfahrzeug macht sich selbstständig
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Mittwoch vergaß ein 28-jähriger gegen 13:05h vermutlich in der Tabernae-Montanus-Straße, die elektronische Feststellbremse seines Kleintransporters zu betätigen. Infolge dessen rollte das Fahrzeug los und konnte erst durch eine angrenzende Mauer aufgehalten werden. Diese bezahlte ihren Einsatz mit erheblichem Sachschaden.
