Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Landau (ots)

Am Dienstag, den 10.03.2026, kam es gegen 15:25 Uhr auf der Zweibrücker Straße in Landau zu einem Verkehrsunfall. Eine 71 jährige Fahrerin eines Smart befuhr genannte Straße stadteinwärts und missachtete am Fußgängerüberweg zum Goethepark das Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge erfasste sie einen querenden 14 jährigen E Scooter Fahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und begab sich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Die Sachschadenshöhe beträgt circa 1200 Euro. Gegen die 71 jährige Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

