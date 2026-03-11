POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am Montag, 9.3., wurde um 17:19h nahe der Grenze ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw kontrolliert. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
