Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10
B10/AS LD-Nord (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.03.2026) auf Mittwoch (11.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 zwei Kontrollen durchgeführt, bei denen fünf Lkw-Fahrer überprüft wurden. Während vier Sattelkraftfahrzeuge berechtigt auf der B10 unterwegs waren, musste ein Fahrer wenden, da er keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr, und voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 09:37

    POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

    Siebeldingen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2026 LINK zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231907 Die am 09.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:30

    POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof

    Germersheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
