POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger
Siebeldingen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2026
LINK zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231907
Die am 09.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell