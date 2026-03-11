PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Siebeldingen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2026

LINK zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231907

Die am 09.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:30

    POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle an Busbahnhof

    Germersheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 16:29

    POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle Durchfahrtsverbot

    Annweiler (ots) - Am 10.03.2026 wurden mit Unterstützung des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei), innerhalb von fünf Stunden etwas über 100 LKW auf der B10 bei Rinnthal und in Annweiler kontrolliert. Fast die Hälfte davon wurde zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06346-96460 ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:11

    POL-PDLD: Rinnthal/Annweiler/B10 - Kontrolle Durchfahrverbot

    Rinnthal/Annweiler/B10 (ots) - Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 10.03.2026, 00:45 Uhr bis 02:20 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrverbots für Lkw über 7,5 t auf der B10 durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten fünf Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Drei Fahrer waren berechtigt, die Strecke zu befahren. Zwei Lkw Fahrer konnten keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren