POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Germersheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim am Busbahnhof Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde insbesondere das dortige Durchfahrtsverbot und das Verhalten der sogenannten "Elterntaxis" geprüft. Insgesamt drei Autofahrer fuhren in den verbotenen Bereich ein und mussten auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Weitere Kontrollen zur "Abholzeit" sind geplant. Rückfragen bitte an: ...

