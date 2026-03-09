PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 13-Jährige vermisst

Siebeldingen (ots)

Seit Sonntag, 08.03.2026, wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung in der Zeit von 11:00 - 14:00 Uhr und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt wurde sie gegen 11:00 Uhr in Siebeldingen gesehen. Das Mädchen hat Bezüge in die Großstädte Frankfurt und Köln. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sie sich dort aufhält. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 13-Jährigen:

   -ca. 165cm groß und ca. 73 kg schwer
   - sie trägt eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Sweatjacke, 
     schwarze Sneaker und eine schwarze Wollmütze -das Mädchen hat 
     vor Kurzem ihre langen schwarzen Haare abrasiert

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/9rwRMwa

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden Siegebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287-0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

