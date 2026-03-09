Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 08.03.2026 befuhr gegen 15:42 Uhr ein 18 jähriger BMW Fahrer die Straße An 44 und wollte an der Einmündung zur Westbahnstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 55 jährigen Fahrradfahrer, der die Westbahnstraße auf dem Radfahrstreifen in Richtung Annweilerstraße befuhr. Bei der folgenden Kollision wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Die Sachschadenshöhe beträgt etwa 2.100 Euro. Gegen den BMW Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Landau Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

