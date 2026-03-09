Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeiliche Bilanz der ersten Woche der Tunnelsperrungen der B10 bei Annweiler

Annweiler (ots)

Anlässlich Arbeiten in der der Tunnelgruppe Annweiler ist die B10 zwischen der Anschlussstelle Rinnthal und Annweiler-Ost voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung erfolgt durch die Ortsteile Rinnthal, Sarnstall und Annweiler. Das Befahren der B10 ist während der Tunnelsanierung für LKW schwerer als 7,5to (mit Ausnahme der Anwohner und des Lieferverkehr zu/von den Landkreisen / Städten Landau, Zweibrücken, Pirmasens, Südliche Weinstraße und Germersheim) verboten.

Die Polizeiwache Annweiler, die Polizeiinspektionen Landau und Edenkoben kontrollieren täglich dieses Verkehrsverbot, auch mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz und Logistik und unserem Schwerverkehrskontrolltrupp. In den Fokus rücken hierbei Schwerlastfahrzeuge, die nicht aus den vorgenannten Gebietskörperschaften kommen. Von 483 überprüften LKW konnten 151 keine Genehmigung oder Bescheinigungen vorweisen, die sie zum Befahren der B10 und auch Umleitungsstrecke berechtigen würden. Alle beanstandeten Fahrer mussten umdrehen und neben der Zurückweisung eine deutlich längere Fahrtstrecke in Kauf nehmen. Ein Verstoß wird zudem mit einem Bußgeld in Höhe von 100,- Euro plus Gebühren geahndet. Im Einzelfall wird auch eine Vermögensabschöpfung im Ordnungswidrigkeitenverfahren geprüft, was eine Abschöpfung von mehreren tausend Euro beinhalten kann.

Neben den Kontrollen des Schwerlastverkehrs haben wir in den Ortsteilen Rinnthal, Sarnstall, Queichhambach und in Annweiler Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 1660 vermeintlich zu schnell fahrenden und gemessenen Fahrzeugen waren 146 Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Fahrer fuhr 29 km/h schneller als erlaubt.

Außer den Kontrollen im Rahmen des Regeldienstes sind insbesondere die (Groß-) Kontrollen vom - Montag, 02.03.2026, mit 15 Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz und Logistik, - Dienstag, 03.03.2026 durch einen Sonderdienst von Kräften der Polizeiinspektion Landau, - Mittwoch, 04.03.2026 auf dem Parkplatz der B10 bei Rinnthal mit 34 Kräften, darunter auch Kräfte des Schwerverkehrskontrolltrupps des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erwähnenswert. Wir berichten fortlaufend: https://s.rlp.de/PjUAl

Laut Messungen des LBM befuhren täglich 18.000 Fahrzeuge, davon 4.000 LKW (und -ähnliche Fahrzeuge) die B10. Nahezu der komplette Fahrzeugverkehr muss während der Dauer der Tunnelsanierungsmaßnahmen durch die Ortsteile Rinnthal, Sarnstall und Annweiler umgeleitet werden.

Uns ist die Belastung für die Anwohner sehr wohl bewusst und wir werden die Kontrolldichte hochhalten, widerrechtlich die B10 und ihre Umleitungsstrecke befahrende LKW vor den Ortsteilen und Annweiler zurückzuweisen um Lärm- und Emissionsbelästigungen zu verringern. Unsere Kontrollen zeigen, dass dies auch erforderlich ist. Eine sehr hohe Anzahl von LKW befährt - trotz für frühzeitiger Beschilderung in der Westpfalz oder der BAB65 - ohne Erlaubnis die B10. Unterstützung erfahren wir vom Polizeipräsidium Westpfalz, welches wir ersucht haben, in ihrer Zuständigkeit ebenfalls Kontrollen durchzuführen und frühzeitig die LKW zurückzuweisen. Nach einer Woche der Kontrolltätigkeit können wir erfreulicherweise aber auch feststellen, dass sich die Anzahl des Schwerverkehr gegenüber zu Beginn der Sperrung verringert hat.

Wir sind Partner für unsere Bürger und fühlen uns ihren Anliegen verpflichtet. Sollten Sie Feststellungen, Hinweise oder Anregungen zu unserer Kontrolltätigkeit haben, wenden Sie sich bitte an den Leiter der Polizeiwache Annweiler, Herrn Falko Grote, 06346/9646-2519 oder pwannweiler@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell