Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitsmessung und Verkehrstüchtigkeit in der Weinstraße

Oberotterbach (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde von 18-19h die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in der Weinstraße in Oberotterbach überwacht. Es konnten zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrollen konnte zudem bei einer 19-jährigen Autofahrerin eine THC-Beeinflussung festgestellt werden. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Darüber hinaus konnte bei einem 70-jährigen Autofahrer ein Atemalkoholwert von 0,41 Promille festgestellt werden, weshalb ihm vorübergehend die Weiterfahrt untersagt wurde.

