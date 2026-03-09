POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitsmessung und Verkehrstüchtigkeit in der Weinstraße
Oberotterbach (ots)
Am gestrigen Sonntag wurde von 18-19h die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in der Weinstraße in Oberotterbach überwacht. Es konnten zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrollen konnte zudem bei einer 19-jährigen Autofahrerin eine THC-Beeinflussung festgestellt werden. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Darüber hinaus konnte bei einem 70-jährigen Autofahrer ein Atemalkoholwert von 0,41 Promille festgestellt werden, weshalb ihm vorübergehend die Weiterfahrt untersagt wurde.
