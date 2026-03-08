Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkene fährt Schlangenlinien und rammt Mülltonne

Landau in der Pfalz (ots)

Am Sonntag gegen ein Uhr wurde der Polizei Landau ein schlangenlinienfahrender Peugeot gemeldet, der von Insheim kommend auf die B38 in Richtung Landau fuhr. Hierbei wurde die Vorfahrt einer 24-Jährigen missachtet, die einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern konnte. In der Folge fuhr der PKW in ausgeprägten Schlangenlinien weiter nach Landau. Kurz vor der Kreisverwaltung konnte das Fahrzeug durch die Beamten eingeholt werden. Als die Fahrerin dem Anhaltesignal Folge leisten wollte, kollidierte sie im Anhaltevorgang mit einer Mülltonne. Die 59-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ, sodass sie letztlich aus dem Fahrzeug gezogen und gefesselt werden musste. Bei ihr konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Ihr wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass bereits im Vorfeld Freunde die Frau am Fahren hindern wollten, diese sich jedoch nicht von ihrem Vorhaben abbringen ließ.

