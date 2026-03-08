PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfallflucht mit Personenschaden

Röttersdorf (ots)

Samstagabend liefen drei Personen von Röttersdorf in Richtung Wurzbach, als sie kurz vor Hausnummer 47 plötzlich von einem Motorrad erfasst wurden. Der Kradfahrer kam zu Fall, richtete sein Fahrzeug wieder auf und schob es davon. Wenige Meter weiter legte er das Kraftrad am Fahrbahnrand ab und verließ den Unfallort fußläufig. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Feststellung des Fahrers, somit ist zu dessen Verletzungsgrad nichts bekannt. Er war dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Helm mit weißen Streifen. Die Jugendlichen wurden verletzt und der ärztlichen Versorgung zugeführt. Bekannt sind eine Platzwunde, eine Gehirnerschütterung sowie Schürfwunden und Rötungen. Die an der grünen Kawasaki Ninja angebrachten Coburger Kennzeichen gehören zu dem Krad, es ist aber seit längerem außer Betrieb gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0058589 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 08:00

    LPI-SLF: Fahrzeugbrand

    Saalfeld (ots) - Samstagnachmittag befuhr ein 29-jähriger mit seinem BMW die B281 aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. Als er ein Stottern des Motors wahrnahm, fuhr er auf einen Parkplatz in der Industriestraße. Nach Öffnen der Motorhaube konnten Flammen im Motorraum festgestellt werden. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten durch eine zufällig hinzukommende männliche Person, brannte der fast 23 Jahre alte Pkw vollständig aus. Es wird von technischem Defekt ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 21:27

    LPI-SLF: Frau wirft mit Gegenständen auf Fahrbahn - Zeugen/Geschädigte gesucht

    Schleiz (ots) - Am 06.03.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Saale-Orla mitgeteilt, dass eine Person aus der Bushaltestelle in der Oschitzer Straße in Schleiz, Höhe des Feuerwehrgebäudes, heraus mit Gegenständen auf die Fahrbahn und auch auf vorbeifahrende Fahrzeuge warf. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten in der Bushaltestelle eine 37-jährige ...

    mehr
