Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht mit Personenschaden

Röttersdorf (ots)

Samstagabend liefen drei Personen von Röttersdorf in Richtung Wurzbach, als sie kurz vor Hausnummer 47 plötzlich von einem Motorrad erfasst wurden. Der Kradfahrer kam zu Fall, richtete sein Fahrzeug wieder auf und schob es davon. Wenige Meter weiter legte er das Kraftrad am Fahrbahnrand ab und verließ den Unfallort fußläufig. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Feststellung des Fahrers, somit ist zu dessen Verletzungsgrad nichts bekannt. Er war dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Helm mit weißen Streifen. Die Jugendlichen wurden verletzt und der ärztlichen Versorgung zugeführt. Bekannt sind eine Platzwunde, eine Gehirnerschütterung sowie Schürfwunden und Rötungen. Die an der grünen Kawasaki Ninja angebrachten Coburger Kennzeichen gehören zu dem Krad, es ist aber seit längerem außer Betrieb gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0058589 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden.

