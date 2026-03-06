Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach zahlreichen Graffiti-Schmierereien gesucht

Rudolstadt (ots)

In den zurückliegenden Wochen wurden an einem Häuserkomplex in Rudolstadt im Bereich der Großen Badergasse / Ecke Kirchgasse wiederholz Graffit-Schmierereien angebracht. Der oder die Unbekannten beschmierten die Hausfassade mehrfach mit verschiedenen Elementen, u.a. Fußballbezug und teils unkenntlichen, jedoch teilweise sehr großen, Schriftzügen über mehrere Meter. Das in der Pressemeldung abgebildete Graffiti entstand durch Unbekannte in der Nacht vom 04. auf den 05. März. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können. Bei derartigen Handlungen werden Ermittlungen aufgrund der Sachbeschädigung durch Graffiti geführt - Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei (03671-560) unter Nennung der Vorgangsnummer 0042159 entgegen.

