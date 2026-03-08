Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugbrand

Saalfeld (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 29-jähriger mit seinem BMW die B281 aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. Als er ein Stottern des Motors wahrnahm, fuhr er auf einen Parkplatz in der Industriestraße. Nach Öffnen der Motorhaube konnten Flammen im Motorraum festgestellt werden. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten durch eine zufällig hinzukommende männliche Person, brannte der fast 23 Jahre alte Pkw vollständig aus. Es wird von technischem Defekt ausgegangen. Personen kamen nicht zu Schaden.

