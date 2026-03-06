PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Frau wirft mit Gegenständen auf Fahrbahn - Zeugen/Geschädigte gesucht

Schleiz (ots)

Am 06.03.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Saale-Orla mitgeteilt, dass eine Person aus der Bushaltestelle in der Oschitzer Straße in Schleiz, Höhe des Feuerwehrgebäudes, heraus mit Gegenständen auf die Fahrbahn und auch auf vorbeifahrende Fahrzeuge warf. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten in der Bushaltestelle eine 37-jährige Frau fest, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Als die Frau anfing sich selbst zu schlagen und vorbeilaufende Passanten verbal zu beleidigen und zu bedrohen, wurde diese zur Dienststelle in Schleiz verbracht und einem Arzt vorgestellt. Aufgrund des Verhaltens der Frau, insbesondere dem Werfen von Lebensmitteln und Kleidungsstücken auf die Fahrbahn und auf vorbeifahrende Kfz wurde u.a. eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Zeugen und Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben bzw. beworfen worden sind, melden sich bitte bei der Polizeiinpektion Saale-Orla tel. unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

