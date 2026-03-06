PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgängerin nach Unfall leichtverletzt

Pößneck (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall in Pößneck, wodurch eine Person leichtverletzt wurde. Ein 86-Jähriger fuhr die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck entlang und beabsichtigte, an der der dortigen Ampel nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei stieß er mit einer 59-Jährigen zusammen, welche die Ampel als Fußgängerin überquerte. Die Frau wurde leichtverletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

