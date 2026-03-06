Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

L 1087/ Triptis-Miesitz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1087. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad die Strecke von Triptis kommend in Richtung Miesitz entlang. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem PKW von der Bundesstraße 281 herunter und beabsichtigte, auf die Landesstraße aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW, woraufhin der 21-Jährige zu Fall kam. In Folge der schweren Verletzungen verstarb der junge Mann trotz Reanimationsmaßnahmen tragischerweise am Unfallort. Ein Gutachter befand sich im Einsatz, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Unfallfahrzeuge. Nach rund drei Stunden wurde die Strecke wieder vollends für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

