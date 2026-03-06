Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkene Fahrerin beschädigt mehrere Autos

Bad Blankenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr befuhr eine 73-jährige Fahrerin die Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg. Dabei touchierte sie mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. In der Folge überschlug sich ihr Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Warum sich das Fahrzeug überschlug, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell