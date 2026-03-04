PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Durchsetzung eines Haftbefehls führt zu Durchsuchungsmaßnahme

Bad bl (ots)

Am Dienstag, dem 03.03.2026, gegen 07:00 Uhr wollten Polizeibeamte der Saalfelder Polizei einen Haftbefehl in Bad Blankenburg vollstrecken. Während der Maßnahme bemerkten die Beamten in der Wohnung der betroffenen Person eine größere Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel. Daraufhin wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss beantragt, der anschließend von einer Richterin erlassen wurde. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine größere Menge Cannabis sowie weitere Substanzen, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um verbotene Betäubungsmittel handelt. Welche Stoffe genau sichergestellt wurden, wird eine Untersuchung klären. Gegen den Wohnungsinhaber wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Während der anschließenden Maßnahmen verletzte der 26-jährige Beschuldigte dann noch einen Beamten, als er ihm unvermittelt ins Gesicht schlug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

