PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte stehlen Dieselkraftstoff

Altenbeuthen (ots)

Im Zeitraum vom 28.02.2026 bis 02.03.2026 drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Ortsstraße in Altenbeuthen ein und entwendeten dabei mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Ihnen am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0052546/2026 an die Polizei Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:31

    LPI-SLF: Einbruch in ein Geschäft

    Schleiz (ots) - Im Zeitraum 28.02.2026, 15.00 Uhr bis 02.03.2026, 08.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft in Schleiz in der Oettersdorfer Straße ein. In den Räumlichkeiten wurden Türen aufgebrochen und die Innenräume durchsucht. Vermutlich entwendeten die Täter Bargeld. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,-Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Schleizer Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer: 0052696 entgegen. (Tel.: 03663 4310) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:30

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Montagabend, gegen 21.35 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei in Schleiz, einen mutmaßlichen Verkehrsunfall zwischen Dittersdorf und Moßbach. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab der, mit der angetroffenen 30-jährigen Fahrerin des gemeldeten PKW, durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Am PKW wurden frische Unfallschäden festgestellt, die genaue Unfallstelle wird derzeit noch ermittelt. Im PKW der Frau ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:15

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Schleiz (ots) - Am Montag, gegen 16.00 Uhr, befuhr der 24-jährige Radfahrer in Schleiz die Geraer Straße stadtauswärts. Aus der Quergasse kommend, missachtete der 81-jährige Fahrer eines PKW die Vorfahrt des Fahrradfahrers und stieß mit diesen zusammen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie dem PKW entstand Sachschaden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren