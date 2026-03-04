Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall auf Parkplatz - Fahrerin leicht verletzt
Königsee (ots)
Am Dienstag, dem 03.03.2026, gegen 09:45 Uhr befuhr eine 77‑jährige Pkw‑Fahrerin einen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Königsee. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie dabei mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde die 77‑Jährige leicht verletzt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ob die Fahrerin möglicherweise das Gas- und Bremspedal verwechselte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
