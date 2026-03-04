LPI-SLF: Unfall auf Parkplatz - Fahrerin leicht verletzt

Altenbeuthen (ots) - Im Zeitraum vom 28.02.2026 bis 02.03.2026 drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Ortsstraße in Altenbeuthen ein und entwendeten dabei mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Ihnen am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das mit der Tat in Verbindung ...

