PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall auf Parkplatz - Fahrerin leicht verletzt

Königsee (ots)

Am Dienstag, dem 03.03.2026, gegen 09:45 Uhr befuhr eine 77‑jährige Pkw‑Fahrerin einen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Königsee. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie dabei mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde die 77‑Jährige leicht verletzt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ob die Fahrerin möglicherweise das Gas- und Bremspedal verwechselte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:32

    LPI-SLF: Unbekannte stehlen Dieselkraftstoff

    Altenbeuthen (ots) - Im Zeitraum vom 28.02.2026 bis 02.03.2026 drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Ortsstraße in Altenbeuthen ein und entwendeten dabei mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Ihnen am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das mit der Tat in Verbindung ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:31

    LPI-SLF: Einbruch in ein Geschäft

    Schleiz (ots) - Im Zeitraum 28.02.2026, 15.00 Uhr bis 02.03.2026, 08.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Geschäft in Schleiz in der Oettersdorfer Straße ein. In den Räumlichkeiten wurden Türen aufgebrochen und die Innenräume durchsucht. Vermutlich entwendeten die Täter Bargeld. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,-Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Schleizer Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer: 0052696 entgegen. (Tel.: 03663 4310) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren