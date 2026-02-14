Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Dachstuhlbrand in der Leipziger Straße - keine Verletzten

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend brannte der Dachstuhl eines Eckhauses in der Leipziger Straße.

Um kurz vor 19:00 Uhr meldete die Einsatzzentrale der Polizei der Integrierten Leitstelle Nürnberg mehrere Notrufe zu einem Brandgeschehen. Personen hatten Rauch und Flammen gesehen.

Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Feuerwehr griff sofort über zwei Drehleitern an, um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Während die Löscharbeiten von außen liefen, gingen zwei Trupps ins Gebäude vor und kontrollierten die betroffenen Bereiche. Ein weiterer Trupp überprüfte das Nachbarhaus, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Insgesamt setzte die Feuerwehr drei Löschrohre ein.

Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner vor Ort. Die VAG stellte einen Bus bereit, in dem die Menschen sich aufwärmen konnten.

Unterstützung erhielt die Berufsfeuerwehr von den Freiwilligen Feuerwehren Almoshof, Buchenbühl, Laufamholz und Werderau. Die Einsatzkräfte aus der Werderau kümmerten sich um die Verpflegung während des Einsatzes. Weitere Freiwillige Feuerwehren besetzten ihre Gerätehäuser und stellten so den Brandschutz im übrigen Stadtgebiet sicher.

Die Polizei sperrte die Einsatzstelle weiträumig ab. Strom und Gas im Gebäude wurden vorsorglich abgeschaltet.

Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr Nürnberg kamen mehrere Sonderfahrzeuge zum Einsatz, darunter ein Gerätewagen Atemschutz, ein Feuerwehrkran, ein Abrollbehälter Mulde sowie ein Gerätewagen Hygiene.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Angaben zur Schadenhöhe liegen der Feuerwehr nicht vor. [SK/FW/DK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell