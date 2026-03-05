Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Scheune

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.10 Uhr, kam es in Neusitz zum Vollbrand einer Scheune, in welcher Strohballen gelagert waren. Mehrere Feuerwehren kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Die Löscharbeiten werden auch am heutigen Vormittag noch fortgeführt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden die Ermittlungen durch einen Brandursachenermittler der KPI Saalfeld aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

