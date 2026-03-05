Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Schleiz (ots)

Am Mittwoch, gegen 07.40 Uhr, befuhr die 55-jährige Fahrerin eines PKW in Schleiz den Windmühlenweg in Richtung Langenwiesenweg. Die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades beabsichtigte aus Richtung Geraer Straße kommend nach rechts in Richtung Langenwiesenweg abzubiegen und wurde dabei von der PKW-Fahrerin übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß Die Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am heutigen Morgen, gegen 05.20 Uhr, befuhr die 81-jährige Fahrerin eines PKW die Verbindungsstraße von Crispendorf in Richtung Schleiz. Kurz nach dem Ortsausgang Crispendorf kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

