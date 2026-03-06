PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Moped - eine verletze Person

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 05.03.2026, gegen 14:15 Uhr befuhren ein Motorrad und ein Moped hintereinander die Körnerstraße in Saalfeld. Das vorausfahrende Motorrad verringerte verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Mopedfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf.

Beide Fahrzeuge stürzten. Der Mopedfahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

