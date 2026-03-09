POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen - Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße
Pleisweiler-Oberhofen (ots)
Am gestrigen Sonntag wurde von 12:30-13:10h die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in der Weinstraße überwacht. Bei 64 gemessenen Fahrzeugen konnten vier Überschreitungen festgestellt werden. Der Höchstwert lag bei 47 km/h.
