Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen - Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde von 12:30-13:10h die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h in der Weinstraße überwacht. Bei 64 gemessenen Fahrzeugen konnten vier Überschreitungen festgestellt werden. Der Höchstwert lag bei 47 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

