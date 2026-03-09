Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf

Landau (ots)

Am 08.03.2026 befuhr gegen 17:53 Uhr eine 33 jährige Toyota Fahrerin die Queichheimer Hauptstraße in Landau. Aufgrund von Sekundenschlaf kollidierte sie mit zwei geparkten Fahrzeugen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Folgende Hinweise zur Thematik Sekundenschlaf können gegeben werden:

- Vor Fahrtantritt sollten Sie ausreichend geschlafen haben. - Wer während der Fahrt Müdigkeit verspürt, sollte umgehend eine Pause einlegen. - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten kann die Konzentration deutlich verbessern. - Alternativ kann Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf anregen. - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, laute Musik hören oder Kaffee/Energy Drinks trinken verhindert akute Müdigkeit nicht zuverlässig - auch wenn es kurzfristig so wirken kann.

Weitere Hinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr finden Sie hier:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell