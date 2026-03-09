PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf

Landau (ots)

Am 08.03.2026 befuhr gegen 17:53 Uhr eine 33 jährige Toyota Fahrerin die Queichheimer Hauptstraße in Landau. Aufgrund von Sekundenschlaf kollidierte sie mit zwei geparkten Fahrzeugen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Folgende Hinweise zur Thematik Sekundenschlaf können gegeben werden:

   - Vor Fahrtantritt sollten Sie ausreichend geschlafen haben.
   - Wer während der Fahrt Müdigkeit verspürt, sollte umgehend eine 
     Pause einlegen.
   - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten kann die 
     Konzentration deutlich verbessern.
   - Alternativ kann Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf 
     anregen.
   - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, laute 
     Musik hören oder Kaffee/Energy Drinks trinken verhindert akute 
     Müdigkeit nicht zuverlässig - auch wenn es kurzfristig so wirken
     kann.

Weitere Hinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr finden Sie hier:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

