POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

  • Bild-Infos
  • Download

B10/AS LD-Nord (ots)

Zwischen Freitagmorgen (06.03.2026) und Montagmorgen (09.03.2026) fanden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 sechs Kontrollen zum aktuell geltenden Streckenverbot statt. Von 22 kontrollierten Lkw wurden vier Fahrer sanktioniert, da sie die B10 verbotswidrig nutzen wollten. Sie mussten wenden und ihre Fahrt über die A65 fortsetzen. Hintergrund ist die Vollsperrung der B10 wegen Tunnelarbeiten zwischen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost (seit 27.02.2026 bis voraussichtlich 24.04.2026). Während die örtliche Umleitung über Rinnthal, Sarnstall und Annweiler führt, ist die Durchfahrt für Lkw über 7,5 t (ausgenommen Anlieger) zur Entlastung der Anwohner untersagt. Für den restlichen Verkehr gibt es keine Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

