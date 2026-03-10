PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Annweiler (ots)

Am 10.03.2026 wurden mit Unterstützung des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei), innerhalb von fünf Stunden etwas über 100 LKW auf der B10 bei Rinnthal und in Annweiler kontrolliert. Fast die Hälfte davon wurde zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

