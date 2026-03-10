POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle Durchfahrtsverbot
Annweiler (ots)
Am 10.03.2026 wurden mit Unterstützung des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei), innerhalb von fünf Stunden etwas über 100 LKW auf der B10 bei Rinnthal und in Annweiler kontrolliert. Fast die Hälfte davon wurde zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt.
