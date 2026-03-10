POL-PDLD: Annweiler - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Landau (ots) - Am 09.03.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einem Fahrer eines grauen VW Busses und einem 14 Jährigen. Hintergrund war, dass der Jugendliche der Meinung war, der Fahrer habe dessen Freundin unangemessen angestarrt. In der Folge stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, schubste den 14 Jährigen in eine Dornenhecke und beleidigte ihn. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, eine ...

