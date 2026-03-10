Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 09.03.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einem Fahrer eines grauen VW Busses und einem 14 Jährigen. Hintergrund war, dass der Jugendliche der Meinung war, der Fahrer habe dessen Freundin unangemessen angestarrt. In der Folge stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, schubste den 14 Jährigen in eine Dornenhecke und beleidigte ihn. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Mann mit seinem VW Bus stadtauswärts davon. An dem VW Bus waren rote Händlerkennzeichen angebracht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben sind. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

