Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallbeteiligter gesucht

Landau (ots)

Am 09.03.2026 wollte gegen 09:30 Uhr eine 78 jährige Pkw Fahrerin in der Horststraße in Landau vom Fahrbahnrand losfahren. Dabei kollidierte sie mit einem bevorrechtigten Fahrzeug des fließenden Verkehrs. Zu einem Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten kam es nicht. Ob an dem anderen Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. Zeugen sowie der bislang unbekannte Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

