Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeikontrolle auf der B10 bei Landau: Mehrere Verstöße gegen Lkw-Durchfahrtsverbot festgestellt

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am Montagabend führte die Polizei Edenkoben auf der B10 bei Landau, in Höhe der Anschlussstelle Landau Godramstein in Fahrtrichtung Pirmasens, eine gezielte Kontrolle des bestehenden Durchfahrtsverbots für Lkw über 7,5 Tonnen durch.

Hintergrund der Kontrollmaßnahmen ist eine Sperrung der Tunnel bei Annweiler, weshalb derzeit für den Schwerlastverkehr ein Durchfahrtsverbot gilt.

Die Kontrolle fand im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:30 Uhr statt. In dieser Zeit herrschte mäßiger Lkw-Verkehr. Insgesamt 18 Lastkraftwagen passierten während dieses Zeitraums die Kontrollstelle und wurden entsprechend überprüft.

Dabei stellten die eingesetzten Beamten fünf Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtsverbot fest. Gegen die betroffenen Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Lkw mussten ihre Fahrt an der Kontrollstelle beenden, wenden und eine alternative Route nutzen.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei einer Kontrolle einen Verstoß gegen die Gurtpflicht fest.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Durchfahrtsverbot bereits auf den Zufahrtsstrecken deutlich ausgeschildert ist. Ziel der Kontrollen ist es, den Verkehr im Bereich der Umleitungsstrecke zu entlasten und die Verkehrssicherheit auf der stark frequentierten Strecke zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell