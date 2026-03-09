Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, K5563

Lkr. Rottweil) 32-jähriger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer (08.03.2026)

Dunningen (ots)

Zu einem Motorradunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 5563 gekommen.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 12:45 Uhr mit seinem Motorrad von Dunningen in Richtung Bösingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

