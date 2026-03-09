Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L 413

Lkr. Rottweil) 60-jähriger Motorradfahrer überholt trotz Gegenverkehr: Zeugen gesucht (06.03.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist es auf der Landesstraße 413 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein Überholmanöver eines Motorradfahrers gekommen.

Ein 60-jähriger Mann war gegen 15:45 Uhr mit seinem Motorrad von Marschalkenzimmern in Richtung Hochmössingen unterwegs. Trotz bestehenden Überholverbots setzte der Zweiradfahrer unmittelbar vor einer Kuppe zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Ein entgegenkommender Audi konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad nur durch ein Ausweichmanöver ins Bankett verhindern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des überholten, mutmaßlich weißen Autos wird gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden.

