Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz (Landkreis Konstanz) Unbekannte beschädigen Fahrzeug (07.03.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag (06.03.2026) 17:45 Uhr bis Samstag (07.03.2026) 12:30 Uhr wurde in der Sigismundstraße in Konstanz durch bislang Unbekannte ein Daimler-Chrysler der C-Klasse beschädigt. In der Heckscheibe des Fahrzeugs konnte ein ca. 15cm großes Loch festgestellt werden. Aus dem Fahrzeug des Geschädigten ist nichts entwendet worden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Sigismundstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0753 1995-0, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

