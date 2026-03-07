Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen-Heudorf - Lkr. Konstanz) Radfahrendes Kind nach Kollision mit Pkw schwer verletzt (06.03.2026)

Eigeltingen-Heudorf (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz nach 14 Uhr in Eigeltingen-Heudorf im Kreuzungsbereich der Burgstraße zum Brielweg zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 8-jährigen Jungen auf einem Fahrrad. Der Autofahrer übersah im Einmündungsbereich das von rechts kommende 8-jährige Kind, welches mit dem anfahrenden Auto kollidierte. Hierbei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu und musste stationär ins Klinikum verbracht werden. Die Unfallermittlungen vor Ort hat der Unfallermittlungsdienst der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen übernommen.

