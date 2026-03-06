Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) CDU- Wahlkampfveranstaltung mit Besuch des Bundeskanzlers Friedrich Merz (06.03.2026)

Stockach (ots)

Am Freitagnachmittag ist der Bundeskanzler bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in der Jahnhalle in Stockach zu Gast gewesen. Neben Friedrich Merz und weiteren Vertretern der Bundes- und Landespolitik nahmen rund 800 Interessierte teil.

Im Bereich des Schulhofs kamen etwa 50 Personen zu einer weiteren angemeldeten Versammlung zusammen.

Zur Gewährleistung einer sicheren Durchführung der Veranstaltungen war die Polizei mit einem lageangepassten Kräfteaufgebot vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell