Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Unfallflucht - geparkter Audi wurde angefahren (06.03.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei Rottweil sucht nach einem Unfallverursacher, der einen geparkten Audi angefahren und sich bislang nicht gemeldet hat. Der Audi A 1 war in Rottweil im Bereich der Suppengasse zur Sprengergasse geparkt und wurde von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag am vorderen linken Fahrzeugeck durch einen Streifvorgang beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- EUR. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0741/477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

