Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall, Führerscheinneuling landet im Neckar (08.03.2026)

Rottweil (ots)

Am Sonntag gegen 00:40 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Audi A3 die Tuttlinger Straße in Rottweil in stadtauswärtiger Richtung. Sie überholte ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und verlor aufgrund bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung der Schwenninger Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Pkw-Lenkerin kam nach rechts von der Tuttlinger Straße ab und überfuhr mehrere Verkehrsschilder, fuhr unterhalb der Schwenninger Straße über den dortigen Parkplatz, durchquerte den Neckar und kam auf der gegenüberliegenden Flussseite im Neckar an der dortigen Mauer zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden durch das DRK zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, welches durch einen Abschleppdienst mittels eines Krans geborgen wurde. Aufgrund der Meldung wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr Rottweil alarmiert, welche mit 6 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort erschienen. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch die Rettungskräfte gebunden.

