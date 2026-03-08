Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niederschach Lkr. SBK) - Autofahrerin mit über zwei Promille unterwegs (07.03.2026)

Niederschach (ots)

Am Samstagabend ist eine BMW-Fahrerin betrunken von Zimmern ob Rottweil nach Niedereschach (78078) in Schlangenlinien gefahren. Gegen 21:15 Uhr war die 31-jährige Fahrerin auf der K5540 unterwegs. Dort touchierte sie zwei entgegenkommende Fahrzeuge und fuhr ohne anzuhalten und sich um den verursachten Schaden zu kümmern in Richtung Niedereschach fort. Eine 18-jährige Zeugin befand sich im nachfolgenden Pkw und verständigte aufgrund der auffälligen Fahrweise die Polizei. Diese konnten die BMW-Fahrerin in Niederschach anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 31-Jährigen ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Im Zuge der Unfallaufnahme an der Kontrollörtlichkeit stieg die 36-jährige Beifahrerin aus dem BMW in ihren dort geparkten VW Golf und parkte aus. Hierbei übersah sie den hinter ihrem Pkw abgestellten Streifenwagen und beschädigte diesen im Heckbereich. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Bei der VW-Fahrerin wurde ebenfalls ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten bei beiden Fahrzeuglenkerinnen den Führerschein und baten zur Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell