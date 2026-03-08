Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern, Lkrs. Rottweil) Frontalzusammenstoß fordert mehrere Verletzte (08.03.2026)

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Sonntagmorgen, 08.03.2026, gegen 08:00 Uhr, auf der Kreisstraße 5522, Bösinger Straße. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, eines Ford Grand C-Max, befuhr die Bösinger Straße in Herrenzimmern (78662) in Richtung Bösingen. Am Ortsausgang Herrenzimmern steuerte die Fahrzeugführerin, aus bislang unbekannter Ursache, in einer Rechtskurve nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw VW Passat. Der Passat war mit einem 45-jährigen Lenker, sowie drei Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren, besetzt.

Die Lenkerin des Ford wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum. Der Pkw-Lenker des VW wurde schwer verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Ein 13-jähriges Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Uniklinikum geflogen werden. Die beiden weiteren leicht verletzten Mädchen wurden mit zwei weiteren Rettungswagen zur fortführenden Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. So wurden vier Rettungswagen, zwei Notärzte, ein leitender Notarzt sowie ein organisatorischer Leiter vor Ort aufgeboten. Zusätzlich wurde der bereits aufgeführte Rettungshubschrauber nachgefordert. Weiterhin wurde die Straßenmeisterei Schramberg zur Reinigung der Fahrbahn verständigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Strecke zwischen Herrenzimmern und Bösingen für den Verkehr komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell