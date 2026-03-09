Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) 14-jährige E-Bike-Fahrerin stürzt 20 Meter den Abhang hinab (07.03.2026)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5509 zu einem E-Bike-Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Ein 14-jähriges Mädchen war gegen 17:00 Uhr mit ihrem E-Mountainbike von Holzhausen in Richtung Sulz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Jugendliche mit ihrem Zweirad von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte anschließend etwa 20 Meter einen Abhang hinab.

Durch den Verkehrsunfall zog sich die 14-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus.

