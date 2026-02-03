PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt falschen Ausweis im Fernreisebus sicher

Neuenburg (ots)

Da sich ein Mann mit einem abgelaufenen kamerunischen Reisepass auswies, erfolgte die Durchsuchung. Dabei fanden die Beamten eine gefälschte französische Identitätskarte. Die Bundespolizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Montagmorgen (02.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den aus Frankreich kommenden Fernreisebus am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Der 38-jährige kamerunische Staatsangehörige, wies sich mit einem abgelaufenen kamerunischen Reisepass aus. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks konnte eine französische Identitätskarte mit seinem Lichtbild, jedoch abweichenden Personalien aufgefunden werden. Zudem wies das Dokument Fälschungsmerkmale auf. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen den 38-Jährigen eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt. In Absprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde dem Mann die Einreise nach Deutschland gestattet, da er einen gültigen Aufenthaltstitel besitzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

