Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Jugendhaftbefehl nach Auslieferung aus der Schweiz

Weil am Rhein (ots)

Gegen einen 20-Jährigen Mann, den die Bundespolizei von den Schweizer Behörden übernahm, lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Montagmorgen (02.02.2026) lieferten die Schweizer Behörden den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei aus. Der 20-Jährige hatte die, unter anderem wegen Handel mit Cannabis, gegen ihn erlassene Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten nicht angetreten. Durch die Bundespolizei wurde der Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

